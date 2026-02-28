Equipo del Presidente Electo José Antonio Kast fija postura ante conflicto: preocupación por civiles y condena a Irán

La Oficina del Presidente Electo, José Antonio Kast, emitió una declaración pública en la que condenó los ataques iraníes y manifestó preocupación por la población civil en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

El pronunciamiento se produce tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán, seguida por represalias de Teherán contra bases estadounidenses, territorio israelí y otros puntos de la región.

En el comunicado, la OPE afirmó que “Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia”, destacando además la importancia del respeto al derecho internacional y la seguridad nuclear.

El texto también abordó el impacto humanitario del conflicto, señalando que existe preocupación por las hostilidades y sus efectos sobre la población civil, especialmente ante el riesgo de víctimas inocentes.

Asimismo, la declaración condena “los ataques indiscriminados del régimen iraní” contra distintos países, en referencia a las represalias posteriores a la ofensiva inicial contra la república islámica.

Finalmente, la OPE expresó su expectativa de que la crisis dé paso al diálogo, enfatizando la necesidad de retomar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar estabilidad y paz duradera en la región.

El comunicado se suma a diversas reacciones políticas internacionales frente a una crisis que mantiene en alerta a la comunidad global y amenaza con profundizar la inestabilidad regional.

