Sujeto que había recuperado su libertad murió acribillado de 50 balazos en La Pintana

Un sujeto que recientemente había salido de la cárcel, tras cumplir pena por un homicidio, fue asesinado a balazos en La Pintana, comuna que se ha visto afectada por una ola de crímenes durante las últimas semanas.

El homicidio ocurrió frente al domicilio de la víctima, en calle Batallón Chacabuco de la población El Castillo, hasta donde llegaron tres desconocidos armados que le dispararon en al menos 50 oportunidades, causándole la muerte en el mismo lugar.

La víctima fue identificada como Roberto Román Retamales, alias «Robertito», chileno de 34 años, quien mantenía actividades relacionadas al tráfico de drogas en el sector, ya que presuntamente usaba su domicilio como lugar de acopio de sustancias ilícitas.

El fiscal ECOH Leonardo Tapia indicó que el fallecido "recientemente había salido en libertad y estaba recluido por un delito de homicidio, por lo tanto, una de las líneas investigativas precisamente es que pueda tratarse de un ajuste de cuentas".

Añadió que "se están realizando las primeras diligencias, tenemos que hacer cruces de información con otras investigaciones paralelas que tenemos en el sector, por lo tanto no se descarta que efectivamente se trate de lugares de acopio, venta de drogas".

El persecutor también explicó que "los antecedentes que tenemos dan cuenta de que un grupo de sujetos, no menos de tres personas, habrían llegado al lugar portando armas de fuego, y realizan una gran cantidad de disparos en contra de la víctima. De hecho, se encuentran más de 50 evidencias balísticas en el sitio del suceso".

Cabe hacer presente que el brutal crimen comenzó a ser investigado por el Equipo ECOH de la Fiscalía Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI.

PURANOTICIA