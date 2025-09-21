Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Sujeto fue asesinado a tiros en plena vía pública en Bajos de Mena

Sujeto fue asesinado a tiros en plena vía pública en Bajos de Mena

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El hecho ocurrió a eso de las 06:00 horas de este domingo en la intersección de las calles Estación Chiguayante y La Lechería, y la víctima aún no ha sido identificada.

Sujeto fue asesinado a tiros en plena vía pública en Bajos de Mena
Domingo 21 de septiembre de 2025 11:39
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en el sector Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 06:00 horas de este domingo en la intersección de las calles Estación Chiguayante y La Lechería, y la víctima aún no ha sido identificada.

El fiscal Esteban Silva detalló que "se han recuperado algunas imágenes que permiten reconstruir en parte lo que habría ocurrido, pero hasta el momento la víctima permanece como NN”.

“Se están realizando las primeras diligencias, entrevistando vecinos y levantando cámaras en el sector para poder determinar efectivamente por qué la víctima se encontraba en este en este lugar”, indicó.

El persecutor comentó que “no hay antecedentes de riñas, pero sí hay evidencia balística. Se han recogido al menos cinco casquillos, lo que evidentemente es un antecedente relevante para la investigación y va a ser analizado en el laboratorio”.

El Equipo ECOH y el OS9 de Carabineros se encuentran en el sitio del suceso realizando las pericias correspondientes en este caso.

PURANOTICIA