Sujeto fue asesinado a tiros en plena vía pública en Bajos de Mena

El hecho ocurrió a eso de las 06:00 horas de este domingo en la intersección de las calles Estación Chiguayante y La Lechería, y la víctima aún no ha sido identificada.
Un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en el sector Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.
El hecho ocurrió a eso de las 06:00 horas de este domingo en la intersección de las calles Estación Chiguayante y La Lechería, y la víctima aún no ha sido identificada.
El fiscal Esteban Silva detalló que "se han recuperado algunas imágenes que permiten reconstruir en parte lo que habría ocurrido, pero hasta el momento la víctima permanece como NN”.
“Se están realizando las primeras diligencias, entrevistando vecinos y levantando cámaras en el sector para poder determinar efectivamente por qué la víctima se encontraba en este en este lugar”, indicó.
El persecutor comentó que “no hay antecedentes de riñas, pero sí hay evidencia balística. Se han recogido al menos cinco casquillos, lo que evidentemente es un antecedente relevante para la investigación y va a ser analizado en el laboratorio”.
El Equipo ECOH y el OS9 de Carabineros se encuentran en el sitio del suceso realizando las pericias correspondientes en este caso.
PURANOTICIA