Sujeto fue asesinado a balazos al interior de toma en Colina

Un hombre de nacionalidad colombiana fue asesinado a tiros al interior de la toma Naciones Unidas en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 22:00 horas de este viernes en el pasaje Colombia, donde vivía la víctima de 24 años, quien falleció en el lugar tras recibir diversos impactos balísticos.

El subprefecto Orlando Vidal Vargas señaló que “hay bastante evidencia balística, hay evidencia biológica. Estamos indagando y recopilando la información necesaria para establecer la dinámica”.

“Hay bastante evidencia balística. Ahora se va a establecer si es una o más armas de fuego las que están involucradas”, detalló el subprefecto Vidal.

La Fiscalía instruyó a la Brigada de Homicidios de Centro Norte y al Laboratorio de Criminalística para realizar las diligencias correspondientes.

PURANOTICIA