Sujeto es asesinado a balazos en San José de Maipo: cuerpo fue hallado en la carretera

Otro homicidio, el tercero de la jornada en la Región Metropolitana, se registró durante la madrugada de este lunes, esta vez en la comuna de San José de Maipo, donde un sujeto fue asesinado a balazos.

De acuerdo a los primero antecedentes policiales, el crimen quedó al descubierto alrededor de las 6:35, cuando un camionero encontró el cuerpo en la ruta al Cajón del Maipo, tras lo cual dio aviso a Carabineros.

Preliminarmente se pudo establecer que el cuerpo presentaba tres impactos de bala. La víctima es un hombre de unos 30 años. La investigación del crimen quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Este crimen se suma al registrado primero en la comuna de Puente Alto, donde un sujeto murió apuñalado, y al de Renca, donde un individuo pereció tras recibir un disparo en el tórax.

PURANOTICIA