Sujeto con tobillera electrónica, armado y con amplio prontuario intentó atropellar a Carabinero en Conchalí

La rápida acción de Carabineros permitió detener la noche de este sábado en Conchalí a un individuo con amplio prontuario policial, quien intentó atropellar a un funcionario durante un operativo.

El sujeto, Sam Israel Cofré Vargas (38), portaba una tobillera electrónica de Gendarmería y un revólver sin número de serie.

La intervención se originó tras dos asaltos cometidos por el hombre: uno a una farmacia y otro a una transeúnte. Ambos delitos fueron perpetrados con un revólver, y el sujeto huyó en una camioneta.

Ante esto, personal de la SIP y de la 54° Comisaría Huechuraba inició un seguimiento controlado. Durante el procedimiento, el individuo intentó embestir al sargento 2° Héctor Flores, quien disparó tres veces contra el vehículo sin herir al atacante.

Minutos más tarde, el sujeto fue capturado y se verificó que mantenía una orden vigente por hurto simple.

