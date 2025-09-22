Sujeto acusado de agredir con ladrillo a carabinero en Las Condes queda en prisión preventiva

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el hombre acusado de haber atacado con un ladrillo al sargento 2° de Carabineros, Gabriel Hernández, durante una fiscalización policial en la comuna de Estación Central.

La agresión ocurrió el pasado 18 de septiembre, en el marco de los operativos de Fiestas Patrias. Según el reporte policial, el sargento Hernández se encontraba en labores de fiscalización cerca del Parque Padre Hurtado cuando un sujeto, de nacionalidad chilena y con antecedentes penales, lo atacó de manera sorpresiva y violenta.

El ataque provocó graves heridas al uniformado, quien debió ser trasladado de urgencia a un recinto asistencial. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que el sargento fue sometido a una compleja intervención médica para tratar las lesiones.

La decisión del tribunal de enviar al agresor a prisión preventiva se basa en la gravedad de los hechos y en los antecedentes del acusado. Con esta medida, el sujeto permanecerá en un centro penitenciario mientras se desarrolla la investigación del caso.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)