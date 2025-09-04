Subsidio eléctrico sigue su curso sin el mecanismo de financiamiento propuesto por el Gobierno

El Gobierno sufrió una derrota en el Senado con su proyecto de ampliación del subsidio eléctrico.

Según publica El Mercurio, los senadores de la Comisión de Hacienda desecharon la idea del Ejecutivo de financiar parte del apoyo económico con un alza temporal del impuesto al CO2, es decir, con aporte de privados.

Previamente se había rechazado en la Cámara de Diputados y en la comisión de Minería y Energía del Senado que las minicentrales eléctricas aporten al financiamiento del subsidio.

Así, hasta el momento, el subsidio se pagaría solo con recursos del fisco, provenientes de la mayor recaudación del IVA, debido al alza en las tarifas eléctricas.

Los senadores de la comisión decidieron eliminar la sobretasa al CO2 con cuatro votos a favor y una abstención.

El ministro de Energía, Diego Pardow, adelantó que continuarán insistiendo en que el funcionamiento del subsidio cuenta con aportes de privados.

“El financiamiento mixto a través de contribuciones a través del sistema público como del privado es parte de las condiciones que el Gobierno ha fijado desde un principio para la expansión de este subsidio eléctrico y, obviamente, vamos a insistir en las instancias sucesivas de tramitación legislativa”, dijo tras la sesión.

PURANOTICIA