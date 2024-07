Subsecretario Monsalve por salida de Juan Andrés Lagos del Ministerio del Interior: “No es bueno tener diferencias públicas con quien te asesora”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que “no es bueno tener diferencias públicas con quien te asesora”, en referencia a la salida de la cartera del militante histórico del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, lo que motivó las críticas del presidente del PC, Lautaro Carmona.

En entrevista con La Tercera se le consultó por el motivo de la salida de Lagos, a lo cual Monsalve respondió que “los asesores tienen que ayudar a que el trabajo de la autoridad se pueda llevar a cabo de la manera más expedita posible, con los menores contratiempos posibles, y eso no estaba ocurriendo adecuadamente”.

“Algo para mí muy importante es reiterar que cuando las personas dependen directamente de mí, siempre antes de contratarlos hablo con ellos, y siempre cuando por algún motivo decido terminar esa relación, siempre los llamo a mi oficina, hablo con ellos y les informo que esa relación va a terminar”, añadió.

“Yo cumplo una labor de vocería en materia de seguridad. Creo que es relevante para el país porque estoy a cargo de las policías. Y creo que no es razonable, no es prudente, no es bueno para el ejercicio de esas funciones tener diferencias públicas con quien te asesora”, agregó.

"Fui muy explícito. Los motivos por los cuales la directiva del PC, que legítimamente tiene derecho a pedir opinión, emitió las opiniones, es una respuesta que tienen que entregar ellos", añadió.

Acerca de las críticas del PC, indicó que “tiene el derecho a hacer declaraciones y entregar opiniones políticas. Yo creo que los motivos y la formas en que actué fueron muy claros. Yo creo que ejercer la autoridad en el marco legal, y conversando oportunamente con las personas, no constituyen un error”.

Requerido si informó al Presidente Gabriel Boric, contestó que “siempre informo de las decisiones que tomo en el momento correcto. Yo no hablo directamente con el Presidente, pero evidentemente cuando uno toma decisiones, tiene la precaución de informar a su jefe jerárquico, tanto la ministra del Interior como a Presidencia”.

