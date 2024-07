Subsecretario Monsalve afirma que el crimen organizado "quiere cambiar la cultura" del país

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al operativo realizado en la toma “El Sueño de Todos” en la comuna de Puente Alto, que dejó al descubierto una vivienda con diez habitaciones, con piscina y jacuzzi.

Durante el procedimiento, la policía logró incautar 7.000 dosis de droga avaluada en 28 millones de pesos, cuatro armas y un rifle.

Este jueves, el Juzgado de Garantía de Puente Alto decretó la medida cautelar de prisión preventiva para cinco personas que fueron detenidas en este operativo por infracción a la ley de armas y de drogas.

En conversación con Cooperativa, Monsalve señaló que "esto vuelve a mostrar que hay organizaciones que quieren cambiar la cultura del país, porque, ¿contra qué estamos luchando? Contra la violencia, pero detrás de la violencia lo que hay son armas, y en esta organización había en armas; tráfico, y en esta organización había tráfico de drogas".

“Quedaron cinco personas en prisión y hay que demostrar los delitos que cometían. Para eso eventualmente hay interceptación telefónica, hay seguimiento, hay agente encubierto, y todo ese trabajo previo que la sociedad no ve es lo que permite finalmente sacar esa organización”, añadió.

La autoridad recalcó que “la desarticulación de organizaciones criminales no se hace con un control preventivo; se hace con una investigación, con técnicas especiales de investigación, con agentes encubiertos, con interceptación telefónica, con agentes reveladores, con vigilancia, con seguimiento, y cuando la gente ve por la televisión que llegaron Fuerzas Especiales y entraron a los domicilios, ese es el último paso de un trabajo que lleva meses".

Por otro lado, el subsecretario abordó el levantamiento del secreto bancario que busca contribuir a la persecución del crimen organizado y sostuvo que “esta acusación de que levantar el secreto bancario pudiera ser usado para perseguir opositores políticos es una mentira. Una completa mentira, y una mentira que se usa para evitar que el Estado tenga una herramienta para perseguir el dinero".

“Veamos lo que hay detrás de la violencia, que ven los chilenos y los chilenos no quieren: detrás de esa violencia hay armas; detrás de esa violencia hay una organización criminal y detrás de esa violencia hay un negocio, alguien que gana plata. Si no ganara plata con ese negocio, no tendríamos ni las armas ni la violencia”, añadió.

PURANOTICIA