Subsecretario Martorell reconoce error en cifra de fallecidos tras explosión en Renca

Bernardo Martorell, subsecretario de Redes Asistenciales y ministro subrogante de Salud se refirió al error en la información oficial que entregó su cartera sobre el número de fallecidos tras la explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca.

“La información es muy dinámica durante las emergencias y tenemos alta intensidad de trabajo de nuestros equipos de SAMU y de otros organismos”, señaló Martorell en entrevista con Radio ADN.

El ministro (s) comentó que, en ese contexto, personal en terreno reportó preliminarmente la existencia de un quinto fallecido, cifra que no coincidía con el balance oficial, el cual -recalcó- corresponde informar a Carabineros y al Ministerio Público.

“En el contexto de una pregunta sobre los fallecidos en los hospitales, cosa que no había sucedido, dimos la cifra errónea”, sostuvo. Agregó que la rectificación se realizó de forma inmediata y que se contactó a los medios de comunicación y a las instituciones involucradas para aclarar la situación.

En cuanto al balance sanitario, el subsecretario informó que 17 personas permanecen hospitalizadas, la mayoría en condición crítica.

Según detalló, los pacientes presentan quemaduras extensas, muchos “con más del 50% de superficie corporal comprometida, lo que los mantiene en riesgo vital y bajo tratamiento en unidades de cuidados intensivos”, afirmó.

El subsecretario destacó la respuesta coordinada del sistema de salud. “La red pública y privada dio una muestra de la robustez de la capacidad de respuesta”, dijo, calificando el evento como una emergencia de alta complejidad para el país.

Sobre las dificultades iniciales para ubicar a los lesionados, Martorell explicó que, en “los primeros reportes, dos pacientes permanecían sin identificación debido a que estaban inconscientes y conectados a ventilación mecánica”.

Con el paso de las horas, ambos casos fueron resueltos. “Uno de ellos fue identificado mediante huella dactilar, gracias a un sistema de verificación en coordinación con el Registro Civil”.

Consultado por el caso de una paciente cuya identidad fue reconocida por un tatuaje, la autoridad confirmó que ese elemento fue clave para el reconocimiento familiar.

Finalmente, Martorell aseguró que todos los pacientes hospitalizados y atendidos de forma ambulatoria por el accidente en Renca ya se encuentran identificados y que sus familias fueron contactadas durante la tarde del día anterior.

“Ayer señalamos que todos los pacientes habían sido identificados y todos los familiares contactados”, concluyó.

