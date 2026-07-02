Subsecretario José Francisco Lagos espera que la megarreforma sea aprobada durante julio

El subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos, manifestó su expectativa de que la megarreforma sea aprobada durante julio y valoró la mesa política conformada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto a senadores del oficialismo y la oposición para avanzar en su tramitación.

En entrevista con Radio Duna, la autoridad destacó la disposición al diálogo, aunque enfatizó la necesidad de que las conversaciones se traduzcan en resultados concretos.

“Estas buenas intenciones las valoramos, tenemos las puertas abiertas, pero nos gustaría también que se materialicen cosas concretas”, aseguró.

Lagos también expresó su deseo de que el proyecto sea respaldado por una amplia mayoría en el Congreso, argumentando que ello fortalecería su implementación y entregaría certezas al país.

“Nos parece legítimo aprobar el proyecto con los votos que tenemos ahora, pero creemos que le aporta al proyecto que sea un acuerdo amplio, porque le da estabilidad al sistema y una señal a los inversionistas”, añadió.

Respecto del proceso legislativo, el subsecretario señaló que el Gobierno trabaja dentro de las posibilidades que ofrece el escenario político actual y destacó las diferencias existentes entre la Cámara de Diputados y el Senado.

“Nosotros actuamos dentro del campo de lo posible y, por tanto, ahí van a haber distintas lógicas. A diferencia de la Cámara de Diputados, los actores en el Senado son distintos, el PDG no es un actor como sí fue en la Cámara y en este caso, nosotros estamos abiertos a todas las alternativas, sobre todo desde el punto de vista de que en lo central del proyecto quede finalmente reflejado lo que hoy día hace falta”, explicó.

Asimismo, sostuvo que la discusión debe centrarse en las medidas necesarias para reactivar la inversión y generar oportunidades para el país.

“Los dolores de los chilenos también son conocidos por la oposición, pero el punto, más que la responsabilidad de la situación actual, es quiénes están dispuestos a hacer los cambios que se requieren para que nuestro país vuelva a tener inversión y generar oportunidades”, agregó.

En esa línea, reafirmó la disposición del Ejecutivo a mantener abiertos los espacios de diálogo con los distintos sectores políticos.

“Nosotros tenemos puertas abiertas institucionalmente con la oposición y, por supuesto, individualmente, o sea, con todos aquellos que quieran colaborar o que quieran abrir distintos espacios de conversación”, aseguró.

Además, reiteró que el Gobierno está dispuesto a flexibilizar posiciones para alcanzar acuerdos.

“En esto nosotros estamos dispuestos a ceder y esperamos que una parte de la oposición, que dice a través de los medios, que quiere negociar o que quiere conversar, finalmente se materialicen cosas concretas”, comentó.

Consultado por las declaraciones del senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien afirmó que la megarreforma “no tiene consenso social”, Lagos respondió que “el consenso social lo dieron los chilenos en la elección general a fines del año pasado, con una votación histórica al proyecto del Presidente José Antonio Kast”.

Finalmente, al ser consultado sobre los plazos para la aprobación de la iniciativa, el subsecretario reiteró el objetivo del Ejecutivo.

“Nuestra expectativa es que durante este mes esté aprobada la reforma, que salga durante julio”, señaló.

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