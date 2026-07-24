Emisión de licencias médicas cayó un 18,5% en el primer semestre de 2026 pese a alza registrada en junio

La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) publicó una nueva edición de su informe mensual "Evolución de Licencias Médicas Electrónicas", el que analiza el comportamiento de la emisión de este instrumento y evidencia un cambio puntual en la tendencia registrada durante 2026.

De acuerdo con el documento, junio fue el primer mes del año en que aumentó la emisión de licencias médicas de origen común respecto del mismo mes de 2025, luego de cinco meses consecutivos de caídas. En total, se emitieron 592.908 licencias médicas, lo que representa un alza de 2% en comparación con junio del año pasado.

Pese a ello, el balance del primer semestre continúa mostrando una disminución significativa en el uso de licencias médicas. Entre enero y junio de 2026 se emitieron 3,1 millones de licencias, cifra que equivale a una baja de 18,5% respecto del mismo período de 2025, tanto en Fonasa como en Isapres.

En los primeros cinco meses del año, las variaciones interanuales fueron de -25,1% en enero, -20,7% en febrero, -18,1% en marzo, -24,2% en abril y -22,6% en mayo. En contraste, junio marcó un incremento de 2%, rompiendo la tendencia descendente observada hasta ahora.

La superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, llamó a interpretar este resultado con cautela y aseguró que no implica un cambio estructural en la evolución de las licencias médicas.

"El aumento de 2% registrado en junio no representa un cambio de tendencia. Responde principalmente a un efecto de comparación con un período en que la emisión de licencias ya había caído de manera importante producto del fortalecimiento de las fiscalizaciones. De hecho, al revisar el acumulado del año, seguimos observando una disminución significativa respecto de 2025, lo que demuestra que la reducción en la emisión de licencias médicas se mantiene".

El informe también revela que los trastornos mentales continúan siendo el principal diagnóstico asociado a la emisión de licencias médicas, aunque registraron la mayor disminución durante el primer semestre, con una baja de 29,7% respecto del mismo período de 2025.

Asimismo, las licencias por enfermedades musculoesqueléticas disminuyeron un 18,7%, mientras que las asociadas a enfermedades respiratorias retrocedieron un 15,8%.

En cuanto a la duración de los permisos médicos, las licencias del sector privado siguieron siendo, en promedio, más extensas que las del sector público.

Entre enero y junio de 2026, las personas trabajadoras del sector privado registraron un promedio de 13,3 días autorizados por licencia médica, mientras que en el sector público el promedio fue de 8,2 días.

PURANOTICIA