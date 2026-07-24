Diputado Mulet plantea que arancel de EE.UU. a Chile fundamenta posición contra la invariabilidad tributaria de la megarreforma

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) rechazó la sobretasa arancelaria de 12,5% aplicada por Estados Unidos a Chile, pero afirmó que la medida refuerza las críticas a la invariabilidad tributaria de la megarreforma y a la agenda de flexibilidad laboral del Gobierno.

El legislador sostuvo que la medida de EE.UU. “nos da un argumento a quienes nos hemos opuesto desde el principio a la invariabilidad tributaria así como está, que de manera unilateral Chile quiere favorecer a inversionistas norteamericanos y de otros países. Y creo que el tiempo y esta medida nos están dando la razón”.

El diputado insistió en que la propuesta del Ejecutivo debe ser acotada, de manera que el país mantenga márgenes de acción frente a medidas comerciales externas. “Así no, tan abierta la invariabilidad tributaria, no. Tenemos que dejar espacios y márgenes para defender también nuestro producto, especialmente nuestras materias primas”, afirmó.

En esa línea, planteó que como país “tenemos que invitar a inversionistas, darles incluso invariabilidad, pero para proyectos específicos, como nuevas fundiciones y refinerías, un nuevo puerto o una infraestructura. Evidentemente, que ganen y tengan estabilidad tributaria está muy bien, pero no cómo está hoy, sin ningún límite”.

Mulet recalcó que “este hecho, y esta nueva imposición de los EE.UU., nos da absolutamente la razón”.

El parlamentario también vinculó la medida con la discusión laboral en Chile, apuntando a la agenda de flexibilización impulsada por el Gobierno.

“En materia laboral, el Gobierno por un lado quiere flexibilizar las normas y aquí EE.UU. nos está diciendo que hay trabajos forzados e irregulares”, sostuvo.

Si bien el Ejecutivo chileno remarcó que la resolución estadounidense no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición, Mulet advirtió que el país debe hacerse cargo de situaciones de precariedad laboral, especialmente respecto de trabajadores extranjeros, “particularmente en la agricultura, con trabajadores bolivianos, peruanos y de otras naciones. Hay que preocuparse de ellos también para cumplir normas internacionales de todo tipo”.

Finalmente, el legislador regionalista manifestó que “creo que nos dieron un golpe muy duro, pero también que no podemos seguir regalando nuestros productos y entregar la invariabilidad tributaria así como la pretende el Gobierno”.

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