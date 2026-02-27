Subsecretario Jorge Daza presenta guía para que apoderados verifiquen seguridad del transporte escolar 2026

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, junto a representantes de los transportistas escolares, presentó una guía de orientación para apoderados y apoderadas con las principales exigencias que deben cumplir los servicios de transporte escolar de cara al inicio del año estudiantil 2026.

En la instancia, la autoridad destacó lo importante que es chequear que las personas a cargo del traslado y los vehículos cumplan con toda la normativa legal para garantizar la seguridad de niñas y niños.

Al respecto, el Subsecretario Daza afirmó que “la invitación es a descargar desde el sitio web del Ministerio o desde las redes sociales del MTT y Conaset, esta guía y conocer puntos clave que todo apoderado debe tener a la vista”.

Por ejemplo, señaló el subsecretario, “entre otros puntos que pueden encontrar en la guía, está el corroborar que todos los vehículos que entregan este servicio deben estar inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar, accesible desde www.fiscalización.cl, donde pueden ingresar la patente del vehículo y chequear su registro”.

Otro punto muy importante, según Daza, “es que los conductores de este tipo de servicios deben tener licencia profesional clase A1 o A3. Además, si en el vehículo se trasladan cinco o más niños o niñas de prebásica, el conductor debe contar con un acompañante adulto”.

Además, la autoridad agradeció a los transportistas escolares por su compromiso en el cumplimiento de las normativas, que, junto con los procesos de fiscalización de Carabineros y el MTT, “nos permiten tener una baja cantidad de siniestros viales en este medio de transporte”.

Durante 2025, la División de Fiscalización del MTT realizó 25.608 controles a transportes escolares, siendo las faltas más comunes: no estar inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar (Renastre), problemas con la revisión técnica y extintor de incendio, y problemas con la licencia de conducir exigida.

En la página www.registrocivil.cl los padres y apoderados pueden revisar el registro de personas inhabilitadas para trabajar con niños. En el interior del vehículo siempre debe existir una tarjeta con fotografía y datos personales del conductor.

Además, la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar debe estar indicada al interior del vehículo y no deberá exceder a lo señalado en el Certificado de Revisión Técnica.

