Subsecretario del Interior por violentos incidentes a hinchas de la U en Argentina: "Ha habido poco resguardo"

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, abordó los incidentes ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

En conversación con Agricultura, Ramos señaló que “como Gobierno hemos estado ocupados de poder resguardar, como dijo el Presidente, las garantías básicas que tiene todo ciudadano chileno en el exterior y poder tener la información oficial a tiempo para poder ir transmitiendo a toda la familia y a todas las personas que se encuentran preocupadas”.

Junto con ello, indicó que “hay bastantes elementos que van a tener que ser evaluados con la ponderación del tiempo. Es bueno ser prudente en el momento”.

La autoridad detalló que “la descripción de los hechos nos dice que ha habido poco resguardo, tanto del traslado de los hinchas, pero hoy día simplemente en la mañana el bus del plantel de la Universidad de Chile se fue rumbo al aeropuerto sin resguardo policial también”.

“Por suerte, el plantel y su familia ya están en el aeropuerto y esperan tomar el vuelo a las 10:30 horas, con el cual poder trasladarse a Chile. Pero ese es el nivel”, añadió.

Ramos sostuvo que las imágenes viralizadas en redes sociales dan cuenta de “una violencia que es de un nivel extremo, que no tiene ningún tipo de razón ni justificación y donde tampoco se vio ningún tipo de intervención policial”.

PURANOTICIA