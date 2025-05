Subsecretario del Interior por Comisión para la Paz: "Hay que poner el foco en aquellos que salen de su posición"

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, analizó el término de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, de la que es su secretario ejecutivo, y las responsabilidades de dicha instancia en la falta de entendimiento para alcanzar un acuerdo unánime.

En diálogo con T13 Radio, la autoridad explicó que “el Presidente pidió que encontraran un camino dialogado, con todas las partes, en las cuatro regiones, que pudiera ser una ruta de Estado que redujera los giros de criterio que siempre se han venido teniendo de gobierno a gobierno, que permitiera tener una ruta más o menos transitable para todos los gobiernos, reduciendo con eso la frustración que existía en la zona y la falta cumplimiento de compromiso en la zona por los giros que tiene el Ejecutivo en un ciclo de alternancia democrática”.

Consultado por la unanimidad autoimpuesta por la comisión, la que no se consiguió para fines de la redacción del informe final, el subsecretario aseguró que “son conversaciones distintas. La aprobación ya está. Los comisionados cuando no logran la unanimidad, tienen que cumplir con las bases y el decreto presidencial, no tienen que cumplir con la regla autoimpuesta, que no tiene ningún peso normativo, no es algo legal”.

“Por transparencia, por responsabilidad votan para que quede explícito en lo que están o no de acuerdo y la votación refleja que el acuerdo es casi absoluto. En materias difíciles, donde hemos estado enfrentados casi toda la vida, no es materia de simple trámite”, añadió.

Sobre el único voto disidente del dirigente agrícola Sebastián Naveillán, Víctor Ramos planteó que “esas diferencias se expresaron los últimos días y sorprende, pero lo importante es dónde ponemos el foco: si vamos a poner el foco en aquellos siete que están dispuestos de salir de su posición por el bien del país o vamos a poner el foco en aquel voto más disidente que queda en la misma posición de siempre”.

“Yo creo que hay que poner el foco en aquellos que salen de su posición. En política para cambiar las cosas hay que tomar riesgos y para procesos como estos hay liderazgos que toman riesgos”, concluyó la autoridad.

