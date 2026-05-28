Gendarmería traslada a tres reos comunes desde exPunta Peuco tras solicitudes voluntarias

Gendarmería informó el traslado de tres reos comunes desde el Centro Penitenciario de TilTil, exPunta Peuco, hacia otros recintos carcelarios del país, luego de recibir solicitudes voluntarias presentadas por los propios internos.

“Conforme a las atribuciones institucionales, el marco normativo vigente y criterios de segmentación, se efectuó el traslado de privados de libertad desde el Centro Penitenciario de TilTil, quienes fueron reubicados en distintos establecimientos penitenciarios, tras la petición por escrito que presentaron de manera voluntaria”, señaló Gendarmería mediante un comunicado.

La institución agregó que “se trata de gestiones técnicas y normativas que se desarrollan de manera continua, orientadas en criterios de seguridad, condiciones de habitabilidad y exigencias operativas específicas de cada recinto, asegurando la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

“En este sentido, la Institución reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la correcta administración del sistema penitenciario nacional”, cerró Gendarmería.

La decisión ocurre semanas después de que, el pasado viernes 15 de mayo, el presidente José Antonio Kast cuestionara la determinación adoptada por la administración de Gabriel Boric de transformar Punta Peuco en una cárcel común, mezclando reos comunes con exfuncionarios de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de Derechos Humanos.

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