Subsecretario de Justicia asegura que decisión del Presidente Kast respecto a indultos "va a provocar unidad, reencuentro"

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, se refirió al debate por los indultos presidenciales y adelantó que la decisión del gobierno podría "dar una sorpresa".

En entrevista con ADN, la autoridad dijo que "el Presidente nos va a dar una sorpresa cuando se pronuncie sobre esta materia" y mencionó que hasta ahora, las solicitudes de indulto no han llegado al escritorio del ministro de Justicia, ya que deben cumplir un proceso previamente establecido.

“Hay un procedimiento claramente definido (…) se tramitan conforme a derecho, hay un reglamento y causales”, explicó, agregando que este beneficio “es un derecho que tienen prácticamente todas las personas que están cumpliendo condena”.

Asimismo, sostuvo que el Presidente Kast ha vinculado los indultos con un objetivo mayor. “Él contextualiza la decisión en su deseo de provocar un reencuentro y de provocar unidad”, precisó.

Y recalcó que el anuncio deberá tomarse “en serio y literalmente”, reiterando que el Ejecutivo busca sorprender a quienes dudan de ese propósito.

En cuanto a los plazos y solicitudes concretas de indultos, Silva manifestó que tiene “noticias de solo un ingreso, dentro del contexto de los que generan más polémica, porque ya habían en la oficina otras que corresponden a otros internos por otras razones".

Al ser consultado sobre si dentro de los posibles indultados están el capitán del Ejército José Faúndez o Patricio Maturana, exintegrante de Carabineros condenado por cegar la senadora Fabiola Campillai, comentó que “entiendo yo que es el del Capitán Maturana, pero honestamente no tengo certeza, y se lo digo porque es lo que leí en un titular de diario”.

“Yo sé que ingresó una solicitud a la oficina por la oficina de parte, pero sobre eso no tengo más noticias", complementó.

Finalmente, el subsecretario expresó que "la sorpresa que nos va a dar el Presidente es que su decisión en esta materia va a provocar unidad, reencuentro. Pero esa es la sorpresa que él nos tiene reservada".

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