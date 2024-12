Subsecretario Cordero tras polémica por cifras de gastos reservados: "No hay indicios de que fueron usados indebidamente"

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, comentó este martes la polémica por las cifras de gastos reservados asignados a su antecesor en el cargo, Manuel Monsalve, que hoy cumple prisión preventiva por el delito de violación y abuso sexual en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

En conversación con Radio Pauta, la autoridad aseguró que envió los antecedentes a la Contraloría General de la República para que fueran auditados, puesto que hay un periodo que no está rendido. “Nosotros hemos enviado los antecedentes a la Contraloría para una auditoría que me parece razonable hacerla, sobre todo en esta última parte que no tiene rendición aún”.

“Yo no he pedido remesas de dinero para gastos reservados, entre otras cosas, porque todavía no tengo ningún requerimiento que lo justifique. Nosotros no tenemos ningún indicio de que los recursos asignados de los gastos reservados del exsubsecretario hubieran sido utilizados indebidamente”, señaló.

El subsecretario, que en dos meses en el cargo no ha hecho uso de estos dineros, sostuvo que “cuando uno mira hacia atrás, hay semestres completos en que no se solicitan remesas… le podré contar yo, en un tiempo más si tuve que solicitar remesas o no”.

RITUAL SATÁNICO EN EL MANZANO

Consultado el subsecretario por el macabro hallazgo de un cuerpo decapitado en una celda del recinto carcelario de la Región del Biobío, la autoridad indicó que “el hecho ocurrido ayer en El Manzano, no da cuenta de una riña entre bandas o que esté asociado al crimen organizado, sino que tiene que ver más bien con un hecho asociado a problemas de salud mental. Al parecer había un vínculo entre estas dos personas”.

Cordero profundizó en que, dentro de los penales, los hechos de violencia se explican no solo por el crimen organizado, sino por la alta tasa de adicciones entre la población penal y también por los problemas de salud mental. “El nivel de prevalencia de problemas de salud mental dentro de las cárceles es un promedio infinitamente superior al del resto del país”.

NUEVO MINISTERIO

Luis Cordero también se refirió a la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

“No hay otra forma de ser eficaz en materia de seguridad si no es que el actuar del Estado institucionalmente es de unidad. De unidad, no significa que nos juntamos en una mesa, no. Es que compartimos información y gestionamos resultados juntos. Ese modelo está presente en el nuevo Ministerio de Seguridad”, explicó el subsecretario.

Respecto a los tiempos para que la nueva instancia comience sus funciones, Cordero comentó que “el trabajo se ha venido desarrollando en el Ministerio del Interior desde hace bastante tiempo. El Presidente ha hablado de 4 meses, es posible hacerlo para la implementación jurídica. Es decir, la dictación de los DFL, el nombramiento del ministro o ministra y luego, de ahí en adelante, con las autoridades y esa institucionalidad instalada, todavía hay una agenda importante de instalación”.

Consultado por la posibilidad que sea él quien asuma el liderazgo del nuevo ministerio, la autoridad indicó que “me siento muy honrado por los dos cargos en que me ha nombrado el Presidente de la República. Hoy día estoy en una labor muy específica que es la Subsecretaría del Interior y lo demás es una definición del Presidente. Cualquier definición con respecto a eso, creo que no es parte de una conversación pública”.

