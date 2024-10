Subsecretario Cordero justificó la salida de la jefa de Inteligencia de la PDI por "imprudencia"

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, entregó este viernes nuevos antecedentes sobre el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, entre estos la solicitud de renuncia a la jefa de inteligencia, Cristina Vilches.

Respecto al llamado a "retiro absoluto" ejercido por el director general de la PDI, Cordero confirmó que “sí, la noche de ayer, alrededor de las ocho y media, el director Cerna concurrió acá al Palacio de la Moneda a reunirse con la ministra Tohá y conmigo y comunicarnos la decisión de parte de él de llamar a retiro a la directora de inteligencia policial”.

“Las razones son los antecedentes adicionales que se han conocido estos últimos días y especialmente aquellos que se exhibieron por parte del Ministerio Público en la audiencia de garantías y entre otras razones, tal como indica el comunicado y como lo expresó el director Cerna, porque de ellos revelan un ejercicio imprudente de algunas atribuciones de la Ley de Inteligencia”, explicó.

“En función de eso, la ex jefa de inteligencia habría actuado. A juicio del director Cerna, dado los antecedentes nuevos que se han conocido, esas atribuciones fueron ejercidas de modo imprudente. Si el señor Monsalve, ocupando su cargo, ejerció indebidamente sus atribuciones, forma parte de la investigación penal”, agregó Cordero.

“El Ministerio del Interior el día de ayer ha requerido al Consejo de Defensa del Estado que evalúe el conjunto de antecedentes para hacer efectiva las acciones que correspondan, dado que es al Consejo quien le corresponde perseguir o ejercer las acciones en materia de delitos funcionales”, anunció la autoridad.

“Todos los antecedentes que ha entregado, tanto la ministra Tohá como el Presidente de la República, son fieles a la información que les fue entregada. El director Cerna comunicó del modo en que ustedes ya conocen a la ministra Tohá y ella entregó la comunicación al Ejecutivo: aquello que tiene que ver con la revisión de las cámaras. Respecto de esos antecedentes, la información por parte del Gobierno ha sido muy precisa respecto a los antecedentes que le fueron comunicados en ese momento”, dijo Luis Cordero.

PRESUNTAS AMENAZAS

El día jueves la abogada de la víctima denunció que su representada habría sido amedrentada. "Ella (la víctima) señala haber sido objeto de amenazas veladas en relación con la denuncia. No me señaló de quién. He hablado muy poco con ella y está bastante mal. Voy a instar para que la formalización del exsubsecretario se produzca a la brevedad posible”, dijo María Elena Santibáñez.

Sobre esto, Cordero indicó que “las declaraciones de la abogada querellante, en sí mismas son graves, las amenazas implícitas o explícitas constituyen además un mecanismo de amedrentamiento indebido a la víctima y por lo tanto forma parte de la investigación”.

Al ser consultado sobre si estas amenazas provienen de un círculo cercano o del ministerio del Interior, Cordero afirmó que “si es así, aún peor todavía. La obligación de los funcionarios públicos en situaciones que pueden afectar a una persona, como en el caso de la víctima, no es sólo velar por atender oportunamente eso, sino que además denunciarlo por último por los canales anónimos que están diseñados, las investigaciones se están realizando a la actualidad”.

PURANOTICIA