Subsecretario Cordero explica que salida de jefa de la División Jurídica de Interior fue por "confianza política"

El subsecretario de Interior, Luis Cordero, afirmó que la renuncia de la jefa de División Jurídica de Interior, Luppy Aguirre, responde a un tema de “confianza política” luego de que fuese mencionada en la audiencia de formalización del exsubsecretario Manuel Monsalve como una de las personas que tuvo contacto con él tras enterarse de la denuncia.

“Se tuvo conocimiento durante el día de ayer en la audiencia, de comunicaciones que tuvo (Luppy Aguirre) con posterioridad (a los hechos) y que debería haber sido remitida a la autoridad superior y no lo hizo. Es un tema de estrictamente confianza política. Yo he hablado con ella y así lo he entendido”, explicó el secretario de Estado, en el Congreso, donde asistió a la comisión de Mujeres y Equidad de Género.

“He dicho públicamente que me encuentro en etapa de evaluación de cada una de las personas que se encuentran en la subsecretaría. Ya es público y notorio. Son decisiones que yo he adoptado en relación a algunas personas que han sido desvinculadas de la Subsecretaría del Interior”, agregó.

Respecto a las responsabilidades administrativas, Cordero reiteró que hay un sumario en curso el cual debe arrojar esos resultados.

“Este sumario específico en el caso de estas últimas renuncias, desde el punto de vista jurídico-administrativo va hasta el primer sumario, que está vinculado a los hechos, para que pueda capturar todas las responsabilidades vinculadas a cualquier persona que hubiera actuado indebidamente en cumplimiento de sus deberes en torno a esto”, explicó.

Cordero compareció ante la comisión de Mujeres y Equidad de Género junto a la ministra del ramo, Antonia Orellana, para dar cuenta de los actos del Ejecutivo en relación a la denuncia contra Monsalve.

En ese contexto, fue consultado por las motivaciones de la salida de Aguirre y si tenía relación con el exsubsecretario, ya que fue mencionada en la audiencia de formalización como una de las personas a las que contactó el exsubsecretario tras enterarse de la denuncia.

Aguirre aseguró que se enteró del caso el martes 15 de octubre por la noche, cuando la exautoridad le comentó que “temía estar siendo víctima de operación política o del crimen organizado, pues no recordaba nada de lo sucedido y creía haber sido drogado”.

“Jamás realicé gestiones ni con el fiscal Armendáriz ni con el general director de Carabineros, quienes sin duda podrán confirmar aquello. No hice gestiones con nadie del Ministerio Público, de las Policías ni del Poder Judicial, en beneficio de Manuel Monsalve, pues quienes me conocen saben de mi intachable carrera profesional y la corrección con la cual la he llevado siempre”, aseguró.

La abogada agregó que cuando se enteró “de manera general y sin detalles” de lo que estaba ocurriendo, entregó “orientaciones legales por solicitud de quién en ese momento era el jefe de servicio, señalándole, desde el primer minuto, que debía tener asistencia jurídica privada para este caso, recomendándole abogados conocidos de la plaza, como lo haría cualquier profesional ante una consulta de tal naturaleza”.

También afirmó que no conversó de estos temas “con ninguna autoridad de gobierno antes de que Manuel Monsalve renunciara a su cargo” y que tampoco fue consultada sobre el tema, “limitándome a realizar las gestiones que correspondían entre ellas -y fue mi última comunicación con el exsubsecretario- solicitarle el día viernes 18 de octubre, el envío de su carta de renuncia, para tramitar los decretos respectivos”.

PURANOTICIA