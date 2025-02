Subsecretario Cordero destacó rapidez de reacción del Gobierno y desestimó las críticas tras masivo corte de luz

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que el Gobierno actuó con rapidez frente al corte masivo de electricidad desestimando las críticas de la oposición.

"La inversión en el sistema eléctrico no es lo mismo que la inversión en un proyecto o una actividad de comercio. Son estructuras y servicios sujetos a regulación pública, cuyas inversiones demoran mucho tiempo y demoran más de una administración", señaló Cordero en respuesta a Evelyn Matthei, quien en redes sociales acusó al Ejecutivo de bloquear inversiones eléctricas por fundamentalismo ambiental y hostilidad contra los privados.

"Hacer imputaciones a una administración en concreto respecto a una situación que no debió haber ocurrido, en relación con el funcionamiento del sistema eléctrico que supone inversiones estructurales, me parece una crítica apresurada y alejada de la situación en la que estamos", recalcó el subsecretario.

Y agregó que "la interrupción del servicio eléctrico el día de ayer como servicio esencial y por la magnitud de su extensión, resulta inadmisible y eso, por cierto, quienes participan de la discusión pública podrán tener opiniones en cómo pudo ocurrir esto, pero lo que sucedió ayer no debió ocurrir".

El subsecretario destacó la rapidez con que se convocaron a las reuniones por parte del Gobierno, se elaboraron los decretos para el Estado de catástrofe e incluso se realizó la toma de razón de los mismos por parte de Contraloría.

Sobre las críticas en los tiempos, Cordero dijo que "yo no conozco una experiencia previa de una decisión para un incidente de estas características con la rapidez con la cual se actuó, con los servicios digitales del Estado interrumpidos. Yo honestamente no conozco. Y a mí me parece que este es un momento donde la oposición debiera concurrir juntamente con todos los actores del sistema público a dar mensajes para dar solución a una controversia de estas características".

Con ello, destacó que "anoche no sólo se declaró el estado de excepción, sino que tuvimos un toque de queda, que las personas cumplieron. Me parece que ese es el activo a lo cual uno debiera reivindicar, que fortalece el sistema institucional chileno, que pese a las adversidades se pudo tramitar adecuadamente, que se decretó un estado de excepción, que las personas adhirieron voluntariamente al mismo, que anoche tuvimos desplegados a militares y a policías realizando controles adecuados. Me parece que esa es la fortaleza de lo que sucedió anoche".

"Lo demás me parece una crítica en algún sentido, que no se compadece con lo que hemos estado hablando. No se compadece con la gravedad de lo de ayer y tampoco se compadece con el contexto. La oposición tiene legítimo derecho a la crítica, pero en momentos determinados lo que las personas esperan es que el Estado actúe como un solo bloque", finalizó el subsecretario Cordero.

