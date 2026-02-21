Subsecretario Claudio Araya afirma que cable con China debe aprobarse si cumple requisitos técnicos

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, abordó el estado del proyecto de un cable submarino que uniría Chile con China, señalando que debería aprobarse si cumple con todos los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

En conversación con El Mercurio, Araya explicó que existe un interés de un consorcio de empresas chinas de telecomunicaciones, las que incluso constituyeron una sociedad en Chile para solicitar formalmente la concesión ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Según detalló la autoridad, el proyecto ya pasó por una etapa de observaciones técnicas, las cuales fueron subsanadas por la empresa, encontrándose actualmente en la fase de elaboración del decreto que definirá si se autoriza o no la construcción del cable.

Araya reconoció que han existido reparos desde Estados Unidos, pero fue enfático en señalar que Chile no evalúa variables políticas, sino únicamente criterios técnicos. “Si cumplen con los elementos técnicos, el cable debería autorizarse”, sostuvo.

Finalmente, el subsecretario indicó que la resolución está próxima. “Estamos a semanas de saberlo, en ningún caso meses”, afirmó, recalcando que el trámite comenzó en noviembre y que el proceso se encuentra en su recta final, lo que permitirá despejar uno de los proyectos de conectividad internacional más relevantes en evaluación.

