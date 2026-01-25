Subsecretaria de Turismo alerta por tours ilegales con motos acuáticas en zonas protegidas del sur

La subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo, abordó la polémica por registros virales que muestran a personas utilizando motos acuáticas en ríos y zonas protegidas del sur de Chile, advirtiendo sobre la presencia de turismo irregular en áreas de alto valor ecológico.

Durante los últimos días, imágenes difundidas en redes sociales generaron indignación al evidenciar a sujetos, de nacionalidad rusa, operando motos de agua en sectores protegidos de la Patagonia, como el islote Conejo en Queilen, el río Futaleufú en Los Lagos y el Parque Nacional Laguna San Rafael en Aysén.

Según se informó este fin de semana, los responsables serán multados, debido a que el uso de estos vehículos está prohibido en el río Futaleufú conforme al Artículo 24 de la Ordenanza del Medio Ambiente local. Además, publicaciones de la empresa rusa Sledext evidenciarían que la firma habría realizado tours con motos acuáticas desde enero de 2025, incluso cerca de glaciares.

En entrevista con Teletrece, Pardo enfatizó el rol de la ciudadanía y llamó a realizar denuncias formales. “Subirlo en redes sociales sirve para generar alerta, pero no sirve si no se hace una denuncia formal”, indicó, señalando que estas pueden efectuarse ante Carabineros o Capitanía de Puerto.

Finalmente, la subsecretaria sostuvo que existen empresas bajo observación, mencionando a Sledext y Aquabikerman, las cuales no tendrían registro en Sernatur ni autorización para operar turismo aventura, lo que agrava la situación. Además, reconoció que la fiscalización es limitada por la extensión del territorio, reiterando la necesidad de una ciudadanía empoderada y empresas responsables para proteger los ecosistemas.

PURANOTICIA