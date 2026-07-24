Subsecretaria de Relaciones Económicas aborda nuevo arancel de EE.UU.: "No es contra Chile"

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se refirió a la decisión de Estados Unidos de aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5% a los productos chilenos, medida que también alcanzará a otros 59 países y que fue justificada por Washington como parte de su estrategia para combatir el trabajo forzoso.

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad sostuvo que la aplicación de un nuevo arancel era una posibilidad que el Gobierno ya contemplaba.

"Lo veíamos venir, porque hoy día se terminaba el 10% que tenían todos los países. Entonces, a partir del sábado nos quedábamos todos sin aranceles".

En ese contexto, Estévez explicó que la medida responde a una decisión de política comercial adoptada por Estados Unidos.

"Esta es una política comercial de Estados Unidos, soberana, que tiene que ver con su seguridad nacional, y también recaudatoria. O sea, ellos iban a aplicar un nuevo arancel y ahora lo hicieron bajo este mecanismo".

La subsecretaria insistió en que la decisión no está dirigida específicamente contra Chile, sino que forma parte de la estrategia arancelaria implementada por la administración estadounidense.

"Es una decisión política comercial estadounidense, comenzó en el Liberation Day, en ese famoso 3 de abril, es una continuidad de su política arancelaria, no es contra Chile".

Finalmente, Estévez destacó que Chile cuenta con una sólida normativa laboral y un compromiso con la erradicación del trabajo forzoso, aunque explicó cuál sería el aspecto que influyó en la evaluación realizada por Estados Unidos.

"Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio y un firme compromiso de prevención del trabajo forzoso y su erradicación. Pero estaban evaluando si los países tenían una ley para prohibir la importación de productos elaborados con trabajos forzoso, y Chile no tiene una ley", indicó.

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