Subsecretaría de Redes Asistenciales confirma nuevo fallecido tras explosión de gas en Renca: cifra de muertos se eleva a 10

La Subsecretaría de Redes Asistenciales comunicó este lunes el deceso de una persona como consecuencia de la explosión de gas ocurrida en Renca.

"Lamentamos profundamente informar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en la Mutual de Seguridad", señalaron en un comunicado oficial.

"Acompañamos en este difícil momento a su familia, seres queridos y cercanos, enviándoles nuestra solidaridad y apoyo ante esta irreparable pérdida", añadieron desde la subsecretaría.

En cuanto al estado de los demás afectados, se precisó que de las 11 personas que continúan hospitalizadas, 7 presentan estabilidad dentro de su gravedad y aún están en riesgo vital, mientras que 4 se encuentran internadas en cuidados intermedios.

PURANOTICIA