Corte Suprema aprueba desafuero de Joaquín Lavín por presuntos delitos de corrupción

La Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín, quien es investigado por presuntos delitos relacionados al uso de recursos públicos y documentación falsa.

Durante esta jornada, el Pleno del máximo tribunal ratificó el desafuero en el marco de la indagación por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

La Corte descartó el delito tributario por el cual era acusado el legislador. El abogado Cristóbal Bonacic explicó que el fallo “excluye el supuesto delito tributario, que fue algo que el Servicio de Impuestos Internos sacó entre gallo y medianoche, en último minuto”.

El director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, señaló que los hechos "son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción, estamos hablando, en otros términos, de fraude al fisco respecto de asignaciones parlamentarias por un monto superior a 104 millones de pesos, respecto de la cual hay falsificación de facturas las cuales fueron presentadas a cobro al Congreso Nacional".

Con el desafuero, el Ministerio Público queda facultado para formalizar al parlamentario. Además, quedaría inhabilitado para votar y participar en sesiones de la Cámara de Diputadas y Diputados.

