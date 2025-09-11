Subsecretaría de Prevención del Delito sufrió "incidente informático" que afectó a los equipos institucionales

La Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), encabezada por Carolina Leitao, enfrentó este jueves un incidente informático que comprometió el funcionamiento de sus equipos institucionales y provocó intermitencia en sus servicios virtuales.

Ante la situación, la entidad activó el Protocolo de Seguridad para la Integridad de la Información, medida que permitió contener el episodio sin que se vieran comprometidos datos institucionales ni infraestructura crítica.

“Dicho incidente fue contenido y no hay información institucional ni infraestructura comprometida, gracias a la activación oportuna del protocolo de seguridad diseñado para estos casos”, señalaron desde la SPD a través de un comunicado.

SOSPECHA DE RANSOMWARE

Aunque la comunicación oficial se refiere al hecho como un “incidente informático”, fuentes especializadas apuntan a un posible ataque de tipo ransomware, un malware que bloquea el acceso a sistemas o datos y puede exigir pagos para su liberación.

IBM describe este tipo de amenaza como una de las más frecuentes y costosas en el ámbito digital: “Retiene como rehenes los datos confidenciales o el dispositivo de una víctima, amenazando con mantenerlos bloqueados”, explica la empresa. “Los ataques de ransomware pueden costar a las organizaciones afectadas millones de dólares”.

La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) se sumó a las indagaciones junto a equipos técnicos de la propia subsecretaría. Ambas instituciones comprometieron la pronta normalización de los servicios afectados: “Serán restablecidos en las próximas horas”, aseguraron desde la SPD.

PURANOTICIA