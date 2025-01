Subsecretaria de Prevención del Delito responde a críticos del plan «Calles sin Violencia» y afirma que "sí ha dado resultado"

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, se refirió a los cuestionamientos surgidos desde la oposición al plan «Calles sin Violencia», junto con anticipar parte de los nuevos objetivos que tendrá el programa.

En entrevista con radio Futuro, la exalcaldesa de Peñalolén reconoció que se logró “parar esa alza de los homicidios, pero sigue habiendo homicidios en lugares específicos donde no se ha logrado bajar o donde no se ha logrado tener el efecto que este plan quería tener”.

“¿Qué es lo que ocurrió? Que en muchas regiones se logró ni siquiera quebrar la tendencia, sino que además una baja significativa en el número de homicidios, pero como la región Metropolitana es tan compleja, lo que viene ahora es una nueva etapa del plan para focalizar en aquellos lugares sin estigmatizar ni comunas ni nada”, explicó.

Leitao aseguró que el plan “sí ha dado resultado. La nueva etapa tendrá como objetivo desbaratar bandas que son microbandas y muchas de ellas (…) que se dedican a pelearse y a disputarse territorios y que están en los barrios generando estas disputas”.

Consultada por las críticas que han surgido en contra del plan, la subsecretaria afirmó que “veo con gran preocupación que el tema de la seguridad se termine transformando en un botín político, generando en la comunidad o diciendo cosas o generando cuñas de cosas que, o no son ciertas o no están vinculadas 100% a la realidad, o sea, no son fieles a la realidad, y que por ello generen gran temor en la población”.

“Yo creo que han sido muy duros, creo que además ellos mismos han sido parte en, de la definición del fast track parlamentario en el ámbito de la seguridad, ellos mismos han aprobado los proyectos, y creo que han sido muy injustos también, porque en la práctica, en la seguridad, ninguna de las cosas (…) tienen un efecto inmediato, hay cosas que sí son de corto plazo, pero hay otras que son de mediano, de más largo plazo, o sea, nadie podría atribuir o decir, si este fue el año, el año 2024, o sea, el año anterior, el año pasado, fue el año donde se aprobaron más proyectos de ley en materia de seguridad”.

“Yo le pediría a la oposición la misma capacidad (…) se aprobaron un montón de proyectos que son esenciales para poder avanzar, ese es el objetivo, ese es el ánimo en el cual todos queremos trabajar y que se siga trabajando en ese ánimo”, finalizó la subsecretaria de Prevención del Delito.

