Subsecretaria de la Niñez afirma que ha aumentado el número de homicidios de menores de edad entre el 2022 y 2023

La subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, comentó sobre la cifra de homicidios de niños y niñas a nivel nacional, esto tras el asesinato de cuatro adolescentes ocurrido en la comuna de Quilicura, región Metropolitana.

En conversación con ADN, detalló que “hemos venido haciendo un análisis pormenorizado y detallado de los homicidios de niños desde el 2018 a la fecha, y ha habido un aumento en el número de homicidios entre el 2022 y 2023, que va en la dirección opuesta a la reducción a nivel nacional los homicidios generales”.

Según detalló, un 25% de los asesinatos de niños en estos años corresponden a un contexto de violencia intrafamiliar y el 40% de los casos tienen relación con un contexto delictual, “que tiene que ver con menores que mueren en un contexto de cuando está ocurriendo un delito”.

Respecto a lo ocurrido en Quilicura, Silva mencionó que "hay dos niños que estuvieron en programas de prevención, básicamente en programas de apoyo a la inserción escolar. Ellos egresaron de estas intervenciones, que eran de riesgo de vulneración de derechos, no intervenciones en términos de residencias o problemas con la justicia".

"Eran programas ambulatorios instruidos por los tribunales, pero eran de entrada y salida. Los niños habían egresado de esos programas. Ellos no vivían en ese barrio, estaban de visita, por lo que no se puede concluir rápidamente que estaban participando en actividades delictivas o tenían una trayectoria criminóloga. Ese no es el caso de los niños lamentablemente fallecidos en Quilicura", precisó.

Asimismo, la subsecretaria indicó que en este caso, "todos los antecedentes indican que estos niños no tenían ningún involucramiento delictivo. Su paso por el sistema de protección fue preventivo, a través de un programa ambulatorio. Esto no quiere decir que no existan situaciones en las que otros niños puedan haber estado involucrados en actividades delictivas, pero no es el caso de los niños fallecidos en Quilicura".

