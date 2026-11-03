Subpesca aclara que emergencia preventiva por microalgas no prohíbe el consumo de productos del mar

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura aclaró que la declaración de emergencia preventiva por Floraciones Algales Nocivas (FAN), que abarca a 15 regiones del país, no establece una prohibición general para la extracción, comercialización ni consumo de productos del mar.

Desde el organismo explicaron que la medida tiene como objetivo reforzar la vigilancia y la preparación institucional frente a eventuales riesgos sanitarios, manteniendo vigentes los controles y las restricciones específicas que correspondan en cada zona.

Asimismo, la institución enfatizó que estas acciones preventivas buscan proteger la salud de las personas y garantizar la continuidad de las actividades pesqueras y acuícolas que cumplan con las exigencias sanitarias. Por ello, reiteró el llamado a la tranquilidad, a comprar productos del mar exclusivamente en establecimientos autorizados y a respetar las disposiciones de la autoridad sanitaria.

La medida, que estará vigente entre el 1 de noviembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, permitirá intensificar el seguimiento de las condiciones ambientales y sanitarias, mejorar el intercambio de información entre las instituciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual aparición de floraciones algales nocivas.

Desde Subpesca insistieron en que la declaración tiene un carácter exclusivamente preventivo y no significa que los productos del mar estén contaminados ni que exista una prohibición general de consumirlos. Su finalidad es anticiparse a posibles contingencias mediante el monitoreo y la fiscalización, permitiendo que las autoridades actúen oportunamente si detectan condiciones que representen un riesgo para la población.

La Subsecretaría también destacó que este enfoque resulta fundamental para proteger el trabajo y el empleo de miles de personas vinculadas a la pesca artesanal e industrial, además de las distintas actividades productivas relacionadas con el mar. En aquellas regiones y sectores donde no existan indicios de floraciones nocivas ni restricciones sanitarias vigentes, las actividades podrán continuar desarrollándose con normalidad, siempre que se respeten los controles establecidos.

Sin embargo, el escenario cambia cuando los análisis detectan concentraciones de toxinas superiores a los límites permitidos. En esas circunstancias, las autoridades sanitarias pueden establecer restricciones específicas en las zonas afectadas, como ocurrió recientemente en la bahía de Terao, ubicada en la comuna de Chonchi, región de Los Lagos. En ese sector, tras detectarse niveles de toxina paralizante de los mariscos por sobre la normativa sanitaria, la Seremi de Salud ordenó el cierre de un área marítima delimitada y restringió la extracción de los recursos afectados.

De esta manera, las restricciones focalizadas permiten prevenir riesgos concretos para la salud pública sin extender innecesariamente las prohibiciones a sectores que no presentan las mismas condiciones sanitarias.

Las Floraciones Algales Nocivas son fenómenos naturales que pueden generar toxinas capaces de acumularse en determinados mariscos y representar un peligro para la salud de las personas. Por esta razón, el monitoreo permanente, la fiscalización y la coordinación entre los organismos competentes son fundamentales para detectar oportunamente cualquier alteración en las condiciones ambientales y sanitarias.

Finalmente, la Subsecretaría reiteró el llamado a adquirir productos del mar únicamente en establecimientos autorizados, respetar las restricciones de extracción y comercialización que establezcan las autoridades y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

PURANOTICIA