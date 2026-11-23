El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, realizó un nuevo balance de seguridad, donde destacó la disminución de los delitos violentos y los resultados de los operativos policiales desarrollados en distintas regiones del país.

El secretario de Estado vinculó estos avances al plan "Operativo de Seguridad", que contempla siete focos de gestión y más de 60 iniciativas destinadas a fortalecer el despliegue policial y la prevención del delito. La estrategia incluye acciones focalizadas contra las encerronas y el robo violento de vehículos, mediante el trabajo coordinado de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), el Ministerio Público, los municipios y el sector privado.

“Estos son avances importantes, como parte de un largo camino que debemos recorrer para recuperar la tranquilidad que teníamos en nuestras calles”, destacó.

De acuerdo al balance, se produjo una disminución del 18% en las víctimas de homicidio, con 171 víctimas menos al 8 de noviembre, en comparación con el mismo período de 2025.

En materia de combate al narcotráfico, las incautaciones de drogas alcanzaron las 122 toneladas durante 2026, un incremento del 30,5% respecto del mismo período del año anterior.

Asimismo, los ingresos irregulares detectados en la frontera norte disminuyeron un 85,2%, mientras que el 78,2% de las personas adultas detectadas fue reconducida.

RONDA POLICIAL NACIONAL

Durante las noches del viernes 20 y sábado 21 de noviembre, Carabineros realizó una ronda nacional que involucró a más de 1.800 funcionarios y 600 medios logísticos, con el objetivo de reforzar la seguridad y la fiscalización en distintas zonas del país.

En doce horas de operativo, se efectuaron cerca de 30 mil controles preventivos, incluyendo más de 10 mil fiscalizaciones vehiculares y más de 3 mil inspecciones a locales comerciales.

El despliegue permitió detener a 379 personas, de las cuales 123 mantenían órdenes de detención vigentes y otras 256 fueron sorprendidas cometiendo delitos en flagrancia.

Además, se incautaron 42 vehículos y 14 armas, y se cursaron más de 2 mil infracciones, principalmente relacionadas con alcohol y tránsito.

“Esta es la acción permanente del Estado en nuestras calles y barrios, en cada región del país. Seguiremos repitiendo estos operativos, una y otra vez, focalizados en diferentes áreas donde se concentran ilícitos o incivilidades”, concluyó el titular de la cartera de Seguridad.

PURANOTICIA