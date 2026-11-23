El senador Juan Luis Castro (PS) asumió la responsabilidad por el procedimiento que permitió retirar los permisos constitucionales de los parlamentarios Ximena Órdenes y Fidel Espinoza durante la discusión del Presupuesto 2027.

El congresista admitió que autorizó la gestión sin contar con el consentimiento de ambos senadores (quienes acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia), aunque descartó una falsificación de firmas.

Además, eximió de responsabilidad a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

En entrevista con ADN Radio, dio a conocer que "la idea de revocar las firmas fue parte de la decisión que yo tomé en el comité (del Socialismo Democrático)".

Manifestó que "soy yo el que da luz verde que se tramite esa suspensión de permiso", agregando que "desde luego, Paulina (Vodanovi) sabía, me alertó que había un problema, pero yo soy el responsable. Yo no me eximo de mi responsabilidad".

Castro señaló que el procedimiento avanzó sin consultar previamente a los afectados, explicando que "desgraciadamente había una diferencia horaria de 12 horas, eran las 16:00 horas en Chile, las 04:00 de la mañana en China, y no se pudo lograr esa comunicación".

El parlamentario sostuvo que tras conocer el rechazo de sus colegas, se decidió revertir el trámite, precisando que la suspensión de los permisos estuvo vigente durante cuatro horas, entre las 16:00 y las 20:00 horas del martes pasado.

Pese a reconocer el error, el senador aseguró que "aquí jamás hubo falsificación de firmas".

Respecto a la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, Castro expuso que "la Fiscalía hará su trabajo y estamos colaborando, no hay ningún problema en eso, que se dilucide todo, porque es lo que corresponde, nadie está por sobre la ley".

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