La Contraloría General de la República (CGR) identificó importantes falencias en la gestión y cobro de multas asociadas a procedimientos sancionatorios por infracciones en materia de circulación vial, a cargo de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región Metropolitana (Seremitt RM).

Así quedó establecido en el Informe Final N°583 de 2026, que analizó el proceso de revisión que la Seremitt RM efectúa al trabajo de la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito, de la Subsecretaría de Transportes.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Entre otras irregularidades la auditoría CGR detectó que, de 121 casos informados para iniciar acciones de cobro en 2025, solo 34 expedientes habían sido recuperados. Además, verificó que 16 infracciones, por un monto total de $31,7 millones, permanecían pendientes de cobro.

También constató que en otros 71 expedientes no existían antecedentes que acreditaran la valorización de las multas ni el envío de la documentación necesaria para iniciar los respectivos procesos de recuperación de los montos asignados para cada situación.

Debido a ello, la CGR remitirá al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes de 13 registros de los 16 que se encontraban en proceso de cobro y que totalizan más de $30,6 millones, para que evalúe el desarrollo de todas las acciones que favorezcan el reintegro de los recursos adeudados al Fisco.

Además, instruyó a la Seremitt RM y a la Subsecretaría de Transportes adoptar medidas para fortalecer los controles y mejorar el seguimiento de las sanciones, de manera de asegurar que las multas aplicadas sean efectivamente cobradas e ingresen a las arcas fiscales.

La revisión también identificó debilidades en los sistemas de control y trazabilidad de los expedientes, además de retrasos en la tramitación de procedimientos sancionatorios. En esa línea, se constató la existencia de 1.343 casos cuya tramitación registra plazos de hasta 16 meses, entre la fecha de ingreso del expediente y la emisión de la resolución de cargos, así como más de 6 meses entre la emisión de cargos y su respectiva notificación.

Por otro lado, se evidenció la falta de un sistema de monitoreo y control sobre infractores reincidentes, llegando a identificarse que 127 placas patentes únicas registraban entre 6 y 15 incumplimientos de manera reiterada.

Por todo lo anterior, la Contraloría dispuso a la Subsecretaría de Transportes iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en los hechos observados.

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