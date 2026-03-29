Subasta de la Tía Rica: 78 monedas de oro saldrán a remate por más de $60 millones

El próximo 9 de abril de 2026, la Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), popularmente conocida como la "Tía Rica", llevará a cabo una importante subasta virtual. En esta ocasión, el foco estará puesto en un lote de 78 monedas de oro, cuya valoración inicial en conjunto supera los $60.819.000. Debido a que los precios de salida son competitivos, las autoridades estiman que el monto final de adjudicación podría incluso duplicar la cifra base durante la puja.

La colección incluye piezas de 21,6 kilates con un peso total de 1.779,78 gramos. Entre los objetos más destacados se encuentran los "Cóndor" chilenos de 100 pesos, acuñados entre las décadas de 1940 y 1970, y los reconocidos "Centenario" mexicanos de 50 pesos, famosos a nivel internacional por su pureza. La oferta se complementa con ejemplares de menor denominación, medallas conmemorativas y cospeles (discos de metal sin acuñar), lo que atrae tanto a inversionistas como a coleccionistas especializados.

El origen de estos artículos se remonta a incautaciones realizadas por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur en el marco de investigaciones por delitos económicos. Respecto al destino de la recaudación, desde la Dicrep explicaron que los recursos obtenidos en remates de bienes decomisados bajo la Ley N° 20.000 son transferidos al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), con el fin de financiar programas de prevención y tratamiento del consumo de sustancias.

Siguiendo la política de transparencia y alcance nacional adoptada en 2022, el evento será íntegramente digital. Quienes deseen participar deben inscribirse previamente en el portal institucional www.dicrep.gob.cl, donde ya se encuentra disponible el "Calendario de Remates" con los detalles de cada lote, sus valores mínimos y las condiciones del proceso. Además de las piezas de oro, la jornada incluirá la subasta de vehículos y otros bienes diversos, cuya lista definitiva será ratificada próximamente.

La institución resaltó que este tipo de instancias permiten a la ciudadanía acceder a especies de alto valor a precios de mercado muy atractivos. Al mismo tiempo, el organismo asegura una disposición transparente de los elementos derivados de procesos judiciales, garantizando que su liquidación se transforme en un beneficio directo para la sociedad.

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