Steinert responde a críticas por inasistencia a sesión por modernización de Carabineros y avisa que solicitó una nueva fecha

Para hacer frente a los diversos cuestionamientos emanados desde el espectro político, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, entregó sus descargos tras no presentarse en la Comisión de Hacienda del Senado. La autoridad gubernamental detalló las razones que le impidieron asistir a la instancia legislativa, buscando aplacar los reproches en su contra.

El origen de esta controversia se remonta a la suspensión de una cita clave en el Parlamento, cuyo objetivo era tramitar el proyecto de modernización de Carabineros. Debido a que ni la secretaria de Estado ni el subsecretario de la cartera llegaron al encuentro, los parlamentarios emitieron quejas transversales, argumentando que resultaba inviable continuar el debate sin las autoridades a cargo de la materia.

Al ser requerida sobre este episodio, la titular de Seguridad descartó de plano una supuesta falta de interés, argumentando que su inasistencia respondió a compromisos fijados con anterioridad en su itinerario. En ese contexto, la ministra expresó: “Con Carabineros trabajo desde el año 2005. Valoro su trabajo enormemente, y claro, hay cosas que afinar en cuanto a las agendas, pero yo estaba con el Presidente, y di las explicaciones respectivas”.

Frente a los duros juicios emitidos por los legisladores, la autoridad no evadió la polémica y fue enfática en su postura. “yo no tengo temor a las críticas, creo que esto sirve para afinar ciertos detalles de coordinación, pero quiero que se entienda que no es por no darle la importancia a Carabineros, al contrario, para mí su trabajo es sumamente importante”, puntualizó.

Con el propósito de reactivar el debate parlamentario a la brevedad, Steinert garantizó que ya se han impulsado acciones concretas para reprogramar la cita. Sobre estas gestiones, detalló que “inmediatamente ocurrió este hecho, yo llamé incluso al presidente de la Comisión para agendar una nueva fecha y en eso estamos”.

Mediante estas declaraciones, la jefa de la cartera intentó poner paños fríos a la disputa generada por la frustrada reunión en el Congreso. Así, reiteró su total disposición para sacar adelante la iniciativa legal y reafirmó su respaldo a la labor que desempeña la institución policial.

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