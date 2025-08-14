Squella tras polémica por dichos de Kast: "Lo que tratan de instalar como autoritarismo, para nosotros es determinación"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que el eventual gobierno de José Antonio Kast implementará acciones administrativas desde el primer día, y restó importancia a la polémica por la declaración del abanderado presidencial por la "menor importancia" del Congreso.

En entrevista con T13, señaló que que la controversia se desató porque "aquí José Antonio Kast va primero, es evidente que eso es la razón por la cual hay escándalo. Al final del día no dijo nada de otro mundo".

Luego agregó que “lo reafirmo y complemento lo que decía José Antonio: no vamos a perder ni siquiera un día. O sea, no es el día 12 de marzo, sino que el día 11 de marzo va a haber una serie de medidas administrativas dentro de las potestades del Presidente de la República para encauzar lo que corresponde, que es que los delincuentes estén adentro de la cárcel y que la gente pueda ejercer sus derechos fundamentales”.

Sobre el respeto a las reglas democráticas, Squella dijo que “es casi ofensiva la pregunta... por supuesto, si hay algo que nosotros queremos hacer, que de repente la gente lo puede encontrar medio obvio, es restablecer el Estado de Derecho, que se aplique la ley, que se fortalezcan las instituciones”.

Además, criticó el rol de la exministra Jeannette Jara en el debilitamiento institucional desde 2019: “Todo el debilitamiento de las instituciones, en donde Jeannette Jara estuvo involucrada, particularmente desde 2019 en adelante, sufrió y le hizo mucho daño al país”.

Finalmente, frente a las acusaciones de autoritarismo, el presidente del Partido Republicano defendió el enfoque del candidato: “Lo que para algunos, peyorativamente, tratan de instalar como autoritarismo, para nosotros es determinación. Es tener la película clara, es tener la conciencia de que, si tú te estás postulando a ser presidente de la República, no es para navegar en el cargo... nosotros fuimos a ver modelos exitosos de algo que estamos haciendo aguas acá en Chile”.

PURANOTICIA