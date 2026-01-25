Squella defiende gabinete con independientes y apunta a metas concretas para la ciudadanía

A poco más de un mes del inicio del nuevo gobierno, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó los principales desafíos que enfrentará la administración del presidente electo José Antonio Kast, afirmando que el respaldo electoral debe traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.

En entrevista con La Tercera, el dirigente sostuvo que el reto será capitalizar el apoyo que, a su juicio, representó el bloque que se impuso en el plebiscito constitucional de 2022. “Si traducimos en resultados a las fuerzas del Rechazo, tendremos a nuestro sector durante muchos años a cargo del país”, afirmó.

Squella señaló que esta etapa será una prueba clave para consolidar un eje político en el tiempo. En esa línea, advirtió que si el gobierno no muestra avances visibles, “es probable que se deseche ese nuevo eje político por uno distinto”, remarcando la necesidad de cumplir expectativas en el corto plazo.

El timonel republicano ejemplificó que los resultados más perceptibles se verán en seguridad y empleo, apuntando a que una persona que dejó de caminar de noche por temor a un delito “vuelva a confiar” en hacerlo. Además, mencionó la urgencia de quienes están sin trabajo de poder encontrar empleo “en el corto plazo”.

Finalmente, Squella se refirió al gabinete presentado por Kast, que ha generado comentarios por la presencia de ministros independientes. Sobre esto, defendió la decisión de priorizar criterios técnicos por sobre cuotas partidarias y aseguró que el diseño aún no estaría cerrado: “La foto no está completa todavía”, anticipando que el equilibrio podría definirse en los próximos nombramientos, como subsecretarías y otros cargos.

