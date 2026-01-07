Arturo Squella criticó conducción internacional de Presidente Boric tras cuestionamientos a EE.UU.

El presidente del Partido Republicano y senador electo por la Región de Valparaíso, Arturo Squella, se refirió al trabajo de Republicanos para conformar los equipos del futuro Gobierno liderado por José Antonio Kast, las críticas desde el Gobierno a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y el ingreso del proyecto de ley de reajuste del sector público.

En conversación con T13 Radio, el parlamentario comentó que “el Presidente Boric no va a perder la oportunidad de equivocarse en la conducción internacional de Chile. Uno tiene que ser especialmente sensible y delicado con las declaraciones. No solo el Presidente, sino que en general todas las personas que pueden tener algún grado de incidencia en cuál es la respuesta que Estados Unidos tiene, o cuál es la predisposición que Estados Unidos tiene con Chile”.

ANUNCIOS DE KAST

La decisión del Presidente electo de adelantar a Jorge Quiroz como futuro ministro de Hacienda, y a Martín Arrau a cargo de Obras Públicas, durante una reunión con la Confederación de la Producción y del Comercio junto a sus seis ramas, también fue parte de la conversación.

“Hay que ser cuidadoso con los nombres, independiente de los trascendidos que pueden haber de reuniones, porque hasta que no esté más bien firmado un decreto o por último anunciado formalmente a la prensa, por lo menos en la colaboración que me ha tocado tener en estas tareas, es un puzzle, es como que tú estuvieras haciendo un puzzle y lo quieres convertir en cuadro”, explicó Squella.

“Entonces, al final, cuando ya tienes armado el puzzle completo, le pones pegamento a las piezas. Antes de eso, por mucho que uno cuente con la disposición de las personas, o que en un momento determinado dices, este es exacto el personaje que necesito para esta encomienda, pero te aparece otro después, más adelante que, buena fortuna, te das cuenta que estaba disponible y dices, entonces ahora mejor este me calza más acá”, añadió.

“Uno no se amarra sino hasta que lo dice formalmente en la presentación. De hecho, el Presidente electo fue cauto ayer, y anunció que se iba a tomar unos días adicionales, cosa me parece bastante prudente si es que lo necesita es chequear que esas piezas calcen bien. Acá se trata de un equipo humano que le va a tocar trabajar juntos en una suerte de trabajo, el más intenso que han tenido en sus vidas, y es muy importante que entre ellos calcen muy bien. Así que me parece bien que se tome todo el tiempo que sea necesario”, indicó el presidente de Republicanos.

REAJUSTE DEL SECTOR PÚBLICO

Squella también abordó el ingreso del proyecto de reajuste del sector público, que incluyó las llamadas normas de “amarre” cuestionadas por la oposición.

Al respecto, remarcó que si fuera parlamentario en ejercicio votaría en contra de la iniciativa y comentó que "es demencial hablar de un reajuste del 3,4% en los funcionarios públicos cuando Chile atraviesa por una de las peores crisis en materia económica que hemos tenido durante el último tiempo”.

“Si tú tienes a la vista, porque acá los funcionarios públicos, si bien tienen un estatuto especial, estatuto administrativo, se rigen por normas laborales distintas al resto de los cristianos, igual hay un mercado laboral que incorpora ambos mundos. Y cuando tú tienes que un mundo gana en promedio el doble que el otro, y más aún son aquellos que están al servicio de los segundos, que ganan menos, la verdad es que acá el círculo no cierra", finalizó.

