Squella califica la ratificación de la candidatura de Bachelet a la ONU como "el amarre más grande que está dejando el Gobierno"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, nuevamente criticó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaria General de las Naciones Unidas (ONU).

El senador electo calificó la decisión del Ejecutivo de ratificar la candidatura de la expresidenta como "el amarre más grande" que estaría dejando el Gobierno saliente.

El parlamentario indicó que "lo que está haciendo el Gobierno postulando Michelle Bachelet es el amarre más grande que está dejando precisamente el Gobierno saliente de cara al proceso de instalación de la nueva administración".

"Es realmente lamentable que hasta en estos casos temas tan sensibles que tocan todo el arcoíris político, se haya optado por tratar de amarrar las pretensiones de quienes perdieron la elección", complementó.

Squella afirmó que "insistimos de que esta es una candidatura que nace muerta. Sin ninguna duda el hecho de que venga con el apoyo de Brasil y de México apunta a que es una candidatura que va a ser vetada en su momento".

Finalmente, señaló que "si se puede elegir con pinza los países que no debieran estar detrás de una candidatura, es de los países en donde sistemáticamente el presidente durante los últimos 4 años ha cuestionado al primer mandatario de Estados Unidos son precisamente Brasil y México y en consecuencia nosotros creemos de que esto es una maniobra política amarrando a esta candidata para que el nuevo Gobierno tenga que hacerse cargo de algo que es totalmente inviable".

PURANOTICIA