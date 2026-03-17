Casona en el barrio Yungay donde vivió el expresidente Boric sale a la venta por más de $830 millones

La casa que habitó el expresidente Gabriel Boric en pleno barrio Yungay de la comuna de Santiago ha vuelto a la vitrina inmobiliaria. La propiedad, diseñada en 1929 por el arquitecto Andrés Garafulic, se ofrece en venta por 21.000 UF (cerca de $860 millones) o en arriendo por 120 UF (unos $4,7 millones).

El inmueble, de 500 metros cuadrados, cuenta con 13 dormitorios (6 en suite), 9 baños, 3 cocinas, 2 living comedor, 2 salas de estar y 3 estacionamientos. Durante el mandato de Boric, fue residencia compartida con Irina Karamanos y escenario de reuniones políticas.

El encargado metropolitano de la inmobiliaria, Cristián Opazo, destacó el valor simbólico de la vivienda: “Siempre es interesante una propiedad con historia, le da un valor agregado. No es común ver una casa en venta donde haya vivido un Presidente".

"Apostamos que quien opte por comprar o arrendar esta casa gatille su lado más emocional, pero consciente que es una gran oportunidad tanto para inversión como por lo que significa para la cultura del barrio Yungay”, añadió.

VALOR Y MERCADO

En el Servicio de Impuestos Internos (SII) la casa figura con un avalúo fiscal de $162 millones y sin morosidad en contribuciones.

Sin embargo, Opazo aclaró que la presencia de Boric no elevó directamente el precio: “En el caso de la venta, no veo un aumento de valor directo por el hecho de haber sido ocupada por un Presidente. Lo que se beneficia es la visibilidad que obtiene, el precio finalmente lo da el mercado”.

El inmueble fue adquirido en 2017 por Iván Rodríguez en 10.677 UF. En 2022 se ofrecía en 19.500 UF y hoy alcanza las 21.000.

Para arriendo, sí se percibe un mayor atractivo: “Ahí sí se valoriza más, ya que es una casa que quedará en el consciente colectivo. Apostamos que el comprador podría ser un inversionista que vea el potencial, ya que esta propiedad tiene entre un 6 a 7% de rentabilidad anual aproximadamente”.

BARRIO Y ENTORNO

Opazo subrayó que el atractivo principal está en el entorno cultural de Yungay: “Existen cafés, restaurantes bien conocidos, Museo del Sonido, Museo Taller, Museo de la Memoria, Teatro Novedades, Centro NAVE, la Peluquería Francesa, calles icónicas como el pasaje Adriana Cousiño, Lucrecia Valdés, la misma Quinta Normal, Matucana 100, entre otros. Esta casa será parte de esa cultura urbana del barrio y eso la hace muy atractiva”.

Actualmente, el expresidente Gabriel Boric ya no reside allí. Se trasladó a San Miguel, donde espera la remodelación de la vivienda que adquirió en ese barrio.

PURANOTICIA