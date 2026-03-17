Ministro de Justicia confirmó que el Gobierno retiró de Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos para someterlo a revisión

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que el Gobierno retiró de Contraloría el Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos.

"Ese proyecto se va a revisar como corresponde a una nueva administración y luego va a ser reingresado a Contraloría cumpliendo con la obligación legal que tenemos a ese respecto", dijo la autoridad.

En esta línea, el secretario de Estado aseguró que "una vez revisado se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan en cumplimiento de la ley".

El Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2026–2029 fue ingresado en diciembre por el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, luego que fuera aprobada por los integrantes del Comité Interministerial.

La iniciativa contemplaba 175 medidas comprometidas por ministerios, subsecretarías, servicios públicos, organismos autónomos, gobiernos regionales y universidades.

El plan se articulaba en torno a cinco objetivos estratégicos: igualdad y no discriminación; justicia, seguridad y vida libre de violencia; memoria histórica y justicia transicional; desarrollo sostenible y educación en derechos humanos.

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