Senado aprueba la reforma que incorpora a Gendarmería en las Fuerzas de Orden y Seguridad

A un paso de convertirse en ley quedó la reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para incluir a Gendarmería de Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública.

Ello, luego que la Sala del Senado aprobara la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

En general, la iniciativa fue aprobada con 41 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención y durante su votación en particular se presentaron cuatro indicaciones que buscaban evitar la disolución de las asociaciones de funcionarios y mantener la que tuviera mayor representatividad de funcionarios civiles.

Todas las indicaciones fueron rechazadas en votación dividida y se aprobó una norma que señala que a contar de la fecha de publicación de la reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas, y su liquidación se efectuará conforme a la ley bajo la cual se hayan constituido.

El primero en hacer uso de la palabra fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien entregó los principales lineamientos de la enmienda constitucional y luego intervino el senador Luciano Cruz-Coke, quien informó sobre el proyecto a nombre de la Comisión de Constitución.

ROL ESTRATÉGICO

Hubo consenso en la Sala respecto del rol estratégico que cumple Gendarmería tanto en la seguridad como en materias de inteligencia al momento de combatir la delincuencia. En esa línea, reconocieron que las funciones que ejercen son homologables en exigencia y responsabilidad a las que cumplen las fuerzas de orden y seguridad, por lo que esta reforma es "un acto de coherencia institucional".

Asimismo, indicaron que este es un paso importante pero que debe ir acompañado de reformas sustantivas que permitan modernizar la institución. En tal sentido, destacaron que la iniciativa disponga que, dentro del plazo de doce meses desde la publicación de la reforma, el presidente de la República deba enviar al Congreso un proyecto de ley que cree un servicio especializado en la reinserción social.

No obstante, hubo diferencias respecto a la disposición que establece la disolución de las asociaciones funcionarias, pues mientras algunos legisladores plantearon que no se pueden perder "derechos adquiridos", otros señalaron que debe tener el mismo estatuto que Carabineros y las Fuerzas Armadas que se encuentran excluidas del derecho a la asociación, ya que esto obedece a asegurar neutralidad política y disciplina, entre otras.

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