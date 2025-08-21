Sorpresa en La Moneda: Mario Marcel renuncia a su cargo como Ministro de Hacienda

Sorpresa causó en el palacio de La Moneda el sorpresivo anuncio de Mario Marcel de renunciar a su cargo como Ministro de Hacienda en el Gobierno del Presidente Boric.

La salida del economista e ingeniero comercial se da en el marco de la polémica suscitada por la desvinculación de Esteban Valenzuela en el Ministerio de Agricultura.

De igual forma, se explicó que la decisión se adoptó luego de sostener una reunión con el Presidente Gabriel Boric en su despacho en la Casa de Gobierno.

Previamente, Mario Marcel señaló que iba a "conversar con el Presidente". De igual forma, trascendió que su salida sería por motivos personales.

Cabe recordar que el profesional llegó al Ministerio de Hacienda al comienzo del Gobierno de Boric y tras renunciar como Presidente del Banco Central.



En cuanto a su última aparición pública como jefe de finanzas públicas, esta fue en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

PURANOTICIA