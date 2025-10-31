Sorpresa en encuesta de La Cosa Nostra: José Antonio Kast es sobrepasado por Evelyn Matthei y Johannes Kaiser

A solo horas que comience la veda de las encuestas el último sondeo de La Cosa Nostra que es presentado por Alfredo Mayol muestra que la carta del partido Republicano José Antonio Kast no pasaría a segunda vuelta y que en estos últimos días habría sido alcanzado y sobrepasado por Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

Este último sondeo muestra a Jeannette Jara con un 33,5% de las preferencias en un primer lugar en primera vuelta. La sorpresa se da por el segundo puesto en donde se produce un empate entre Johannes Kaiser y Evelyn Matthei ambos con un empate técnico de 19,3%. Más atrás viene José Antonio Kast quien alcanza un 17,7%, siendo el primer sondeo que lo muestra en posición por debajo de los otros dos candidatos de la derecha.

Franco Parisi y Harold Mayne Nicholls se ubican con un 4,5% y un 4,3% respectivamente. Marco Enríquez-Ominami registra un 0,7%, mientras que Eduardo Artés no obtiene intención de voto en primera vuelta.

PURANOTICIA