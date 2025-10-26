Sorprendidos infraganti: Dos venezolanos son detenidos con un tercero a quien habían secuestrado en Talca

Carabineros detuvo en La Pintana, Región Metropolitana, a dos hombres adultos de nacionalidad venezolana, ambos en situación regular en el país, cuando trasladaban a otro sujeto de la misma nacionalidad a quien habían secuestrado en Talca, Región del Maule.

El procedimiento se originó tras la denuncia presentada por una mujer, también venezolana, quien informó haber recibido una llamada telefónica en la que un sujeto le comunicó que su hijo, residente en la comuna de Talca, había sido secuestrado debido a una deuda pendiente.

Los captores le indicaron además que se dirigían hacia la Región Metropolitana en el vehículo de la víctima, el cual sería utilizado como medio de pago para su liberación.

A partir de estos antecedentes, Carabineros desplegó diversas diligencias investigativas que permitieron ubicar y detener a los presuntos implicados, sin que se registraran personas lesionadas durante el operativo.

Por instrucción de la Fiscalía Local, las diligencias investigativas quedaron a cargo del Departamento OS9 de Carabineros, mientras que la situación judicial de los detenidos se mantiene en desarrollo.

