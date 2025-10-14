Sorprenden en el aeropuerto de Pudahuel a pasajero chileno proveniente de España con más de 5 kilos de éxtasis en su maleta

Funcionarios de la PDI en el aeropuerto internacional de Santiago detuvieron a un ciudadano chileno que fue sorprendido con 5 kilos de éxtasis en el doble fondo de una maleta, cuando llegaba a nuestro país procedente de España.

El hallazgo se produjo luego que el equipo de perfilamiento de la Brigada Investigadora Antinarcóticos (Briant) del aeropuerto sospechara de un pasajero proveniente de Madrid, por tratarse de un vuelo internacional calificado como de alto riesgo.

En uno de los pasillos del aeropuerto Arturo Merino Benítez, los funcionarios policiales fiscalizaron a este pasajero y notaron cierto nerviosismo al ser consultado sobre la razón de su viaje, por lo que fue trasladado hacia las dependencias policiales.

Durante la inspección a fondo del equipaje, se constató que en su maleta existía un doble fondo que escondía varios paquetes con 5 kilos de MDMA, droga más conocida como éxtasis, que alcanzaría un valor de más de 500 millones de pesos.

El subprefecto Sergio Paredes, jefe de la Briant Aeropuerto, afirmó que "el constante trabajo que se realiza por nuestro equipo de perfilamiento logró, mediante análisis, detectar un pasajero que portaba droga en un doble fondo artesanal. La misma sería distribuida en la región Metropolitana".

PURANOTICIA