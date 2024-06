Sondeo revela que en elecciones de octubre un 54,9% votaría por partidos de oposición y un 45,1% por colectividades de Gobierno

Una alta desaprobación (54,1%) a la figura y gestión del Presidente Gabriel Boric, una mayoritaria identificación política por el centro (47,1%) y una inclinación por los partidos de oposición en las elecciones municipales y regionales de octubre (54,9%), es lo que arrojó el sondeo Termómetro Ciudadano realizado por Imaginaccion Consultores.

El sondeo abordó diversas temáticas de contingencia y las percepciones políticas de un total de 1.086 personas mayores de edad, con una tasa de respuesta del 4,18%.

De cara a las elecciones de octubre, cuando se consultó a las personas sobre si votaría por una candidatura de oficialista u oposición en las elecciones de Gobernaciones Regionales, la mayoría respondió que votaría por un opositor, una respuesta mayoritaria en casi todos los grupos etarios menos entre los menores de 34 años.

En ese sentido, el análisis arrojó que un 54,9% votaría por un partido de oposición, mientras que un 45,1% por un partido de Gobierno.

En cuanto a la identificación política, lideró el centro, ya que un 47,1% manifestó tener esa postura ideológica. En segundo lugar, un 16,9% indicó ser de centro derecha, un 14,4% de centro izquierda, 13,5% de derecha y 8,1% de izquierda.

Frente a los resultados, Ignacio Imas, gerente de asuntos públicos del análisis, destacó los tres temas que le llamaron la atención. El primero, dice relación con las elecciones de gobernadores regionales.

"Nos dimos cuenta de que las personas son más proclives a votar por candidaturas de la oposición aunque también, ojo, las candidaturas oficialistas son fuertes, cuando hablamos de 45% y 55% vemos algo reñido, pero ahí hace falta en las oposiciones la necesidad de unidad".

Lo anterior, según Imas, se debe a que "cuando no hay unidad en las oposiciones las candidaturas se debilitan rápidamente porque la dispersión es muy alta".

Cuando desagregaron el tema de la votación, oposición - oficialismo en las candidaturas regionales, se dieron cuenta que al menos en la mayoría de los estratos etarios a excepción de los menores de 34 años, "las personas se inclinan a votar fuertemente, y a medida que avanza la edad también es mucho más fuerte, por candidaturas de oposición".

"El único grupo etario donde gana el oficialismo son las personas menores de 34 años, lo que es bastante claro de que el fuerte de esta gestión de gobierno está en las personas jóvenes", añadió.

Respecto del jefe de Estado, la encuesta reveló que un 54,1% no le gusta su figura y tampoco su gestión. Mientras que un 19,6% declaró que le gusta su figura y gestión. En tanto, un 16,9% dijo que le gustaba su figura pero no su gestión, y un 9,4% señaló que no le gusta su figura pero sí su gestión.

Al respecto, se concluyó que a pesar de ser sus grupos de base, entre las personas de izquierdas apenas supera el 50% quienes les gusta tanto su figura como gestión.

Por otro lado, es importante la subida en la reprobación de la figura y gestión cuando responden las personas desde el centro hacia la derecha, lo que habla de una importante polarización entorno al Mandatario.

Finalmente, aunque mayoritario, existe una masa crítica que bordea el 50% entre las personas de izquierdas, además que podemos inferir que a estas personas las mueve más la figura del presidente que su gestión.

Las personas quienes coinciden en gustarle su figura y gestión son menores de 34 y mayores de 65 años y del nivel socioeconómico ABC1.

Sobre estos resultados, el gerente de asuntos públicos de la encuestadora afirmó que "existe una importante debilidad en la figura del Presidente Boric".

"Llama la atención que un poco más del 50% entre las personas que se identifican de izquierda y centro izquierda, aprueben tanto la figura como la gestión del Presidente, por lo tanto, hoy día el Presidente Boric no es sinónimo de apalancamiento de votos, así que probablemente veamos pocos candidatos sacándose la foto con el Mandatario", añadió.

