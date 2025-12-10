Solo uno de cada cinco chilenos dice vivir cómodamente, situando al país entre los más pesimistas del mundo

Solo uno de cada cinco chilenos cree que vive cómodamente o le va bien económicamente, lo que ubica a nuestro país como uno de los más pesimistas en una encuesta realizada por Ipsos entre 30 naciones.

Según publica El Mercurio, en los seis países de Latinoamérica que considera la encuesta, Chile se encuentra solo por detrás de Argentina. Para los expertos, la percepción ciudadana se explica por el estancamiento económico que vive la economía local.

En el promedio mundial, el 37% indica que vive cómodamente o le va bien; el 32% declara llegar justo a fin de mes; y el 27% reconoce tener dificultades con sus finanzas.

En Chile, solo el 20% de la población declara una buena situación económica, el 28% indica que llega justo a fin de mes y el 48% asegura que se le hace difícil o muy difícil administrar sus finanzas.

La proporción de personas en Chile que dice tener dificultades con sus finanzas es la más alta de los 30 países medidos, solo superada por Argentina.

En cambio, en Brasil, el 34% de los encuestados responde que vive cómodamente o le va bien. Esta situación se da pese a que el PIB per cápita -es decir, el dinero que un país tiene disponible para gastar en cada ciudadano- en Brasil es de US$22.123, mientras que el de Chile es de US$33.574, según datos de la Subrei.

